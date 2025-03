Dailymilan.it - Calciomercato Milan, la Premier League chiama Rafael Leao. La squadra

In vista delestivo ildeve fare i conti con l’interesse dellaper, chiesti 100 milioniIlin estate si prepara per un nuovo corso, che con molta probabilità sarà guidato da Massimiliano Allegri in panchina. Resta da capire chi dell’attuale rosa rossonera resterà nella prossima stagione, in bilico le posizioni di Mike Maignan, Theo Hernandez e.Proprio il numero 10 portoghese è finito nel mirino di uno dei top club della. Come riferisce il portale TeamTalk il Liverpool avrebbe messo gli occhi sull’esterno portoghese del. In casa reds ci sono alcune situazioni da risolvere come quella dei rinnovi di contratto di Mohamed Salah, Virgil van Dijk e Trent-Alexander Arnold sono tutti in scadenza a giugno. Proprio per questo motivo il club inglese vuole già guardarsi attorno per non farsi trovare impreparati epuò essere un elemento importante.