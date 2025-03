Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Il Giorno: Theo Hernandez la cessione si avvicina. Chi lo sostituisce?

In vista della sessione estiva di, ilè pronto a dire addio a, che senza rinnovo sarà cedutoLe strade trae ilsono destinate a dividersi in estate. Il terzino francese non rinnoverà il suo contratto salvo clamorosi colpi di scena e per non perderlo a zero il club rossonero è pronto a lasciarlo partire. Il clima tra ilcome riferisce l’edizione de Ilè acceso.Il terzino francese avrebbe voluto un rinnovo importante dal club rossonero, ma le prestazioni in campo quest’anno non sono state all’altezza e si è arrivata a una situazione di stallo per quanto riguarda il rinnovo, nonostante da parte dell’entourage del giocatore c’è sempre stata apertura verso il rinnovo. Moncada qualche settimana fa ha detto che il club rossonero non può permettersi di perdere a zero i giocatori, e proprio per questo in estate si proverà a vendere