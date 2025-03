Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, si muove Zanetti: contatti ed incontro per l’obiettivo dei bianconeri. Cifre e dettagli

di RedazioneNews24, siperdei: l’Inter fa sul serio per Nico Paz del ComoArrivano importanti aggiornamenti su.com riguardo al futuro di Nico Paz, nome seguito anche dalJuve.– «In quest’ottica vanno registrati ifra il vice-presidente dell’Inter, Javiere Pablo Paz, papà di Nico. I due hanno giocato insieme con la nazionale argentina, hanno preso parte all’Olimpiade di Atlanta 1996 e al Mondiale in Francia del 1998, e hanno soprattutto mantenuto un forte rapporto di amicizia. Ifra le famiglie ci sono, passano tanto tempo insieme eprima si è fatto immortalare al Sinigaglia di Como in occasione di Como-Venezia e poi ha condiviso sui social una foto nel suo ristorante di Milano, il Botinero, in cui ha avuto ospite la famiglia Paz.