Rompipallone.it - Calciomercato: intreccio Vlahovic-Osimhen, scelto il nuovo bomber

Leggi su Rompipallone.it

L’estate si preannuncia molto importante per quanto riguarda gli attaccanti. E un intrigo potrebbe riguardare i dueLa stagione si avvia alla conclusione e le squadre sono già al lavoro per la prossima annata. Nonostante molti obiettivi devono essere ancora raggiunto, le società stanno programmando con attenzione il futuro. Le ultime indiscrezioni confermano che durante il prossimopotrebbe vedere gli attaccanti protagonisti. Sono molti i calciatori che potrebbero cambiare aria e tra questi anche.Il primo è destinato a ritornare al Napoli e poi lasciare i partenopei per iniziare una nuova esperienza. Il secondo sembra essere ad un passo dall’addio alla Juventus visto il contratto in scadenza nel 2026. E le ultime informazioni diparlano di undiproprio tra