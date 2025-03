Internews24.com - Calciomercato Inter: piano preciso per Valentin Carboni. Farà parte della rosa a partire da…

Leggi su Internews24.com

di Redazioneperda. L’argentino è attualmente ai box per infortunioC’è anchenellanerazzurra. E ha ripreso la maglia con cui aveva debuttato in A con l’, la numero 45. La punta era in prestito al Marsiglia ma ha subito la rottura del legamento crociato, così l’ha deciso di riportarlo a casa per la riabilitazione. Come riporta La Gazzetta dello Sport ildel club nerazzurro è quello di averlo disponibile per il Mondiale per club. I francesi infatti evidentemente non eserciteranno l’opzione di riscatto per il cartellino dell’ex Monza che è stato la grande rivelazione dell’ultima Serie A.poi potrebbe andare incontro a un nuovo prestito dalper rilanciarsi.