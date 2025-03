Internews24.com - Calciomercato Inter: per Nico Paz nerazzurro Marotta accetta persino questa clausola?

Leggi su Internews24.com

di Redazione: perPazpotrebbecedere a. Le ultime sul futuro dell’argentinoCome scrive stamani Tuttosport l’obiettivo di Simone Inzaghi per l’anno che verrà è fare diPaz il simbolo della rifondazione del, magari ritagliandogli un ruolo alla Luis Alberto come mezzala sinistra di qualità (anche se, banalmente, in rosa non ha un attaccante dalle caratteristiche del ragazzo). E Zanetti, che già è stato fondamentale per dirottare verso l’Lautaro Martinez (grazie all’amicizia con Diego Milito, all’epoca dei fatti direttore tecdel Recing Club de Avellaneda), è in pressing su papà e figlio per convincerli a scegliere l’come prossima tappa della carriera., sull’argomento, ha già marcato la sua preferenza: l’obiettivo è quello di giocare con continuità e l’gli può garantire ciò che non può avere nell’immediato al Real Madrid dove Arda Güler (praticamente suo coetaneo) finora in stagione ha giocato soltanto 6 volte da titolare in Liga e 1 in Champions.