Internews24.com - Calciomercato Inter, la rivelazione dell’osservatore: «Ai nerazzurri piace lui, vale circa…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, la: «Ailui,circa.». L’indiscrezione inattesaAi microfoni di TMW Radio èvenuto il noto osservatore Marco Palma per svelare il profilo di un giovane talento finito nel mirino del.Le sue parole: «Gustavo Sa’? Trequartista/centrocampista centrale portoghese del Famalicao. Cresciuto nel Porto, ma formatosi nel Famalicao con cui ha scalato tutte le rappresentaive giovanili fino ad arrivare in prima squadra appena 17enne. Centrocampista centrale o trequartista di grande spessore, duttile e dotato di una tecnica di base di altissimo livello. Molto bravo nello smistare il pallone e nel creare superiorità numerica in mezzo al campo. Molto fantasioso, ama fornire assist e verticalizzare.