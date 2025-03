Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio drizza le antenne: può arrivare una super occasione per l’estate dal Real Madrid!

di Redazionele: puòunaperdal! Ecco di chi si trattaDalla Spagna lanciano una bomba che potrebbe coinvolgere anche il, riguardante un calciatore che potrebbe salutare ilper trasferirsi in Italia. Si tratta di Arda Guler, talento turco classe 2005 che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio per via della troppa concorrenza. Da qui potrebbe essere maturata in lui la decisione di trovar maggior spazio altrove, cambiando aria in estate.A svelarlo è Sport, che spiega come dalla Germania, Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen si sono già fatti avanti valutando l’ipotesi di un prestito. Tuttavia, sia il giocatore che il suo entourage ritengono che la destinazione migliore sia l’Italia.