Justcalcio.com - Calciomercato.com – Inter, ricavi da record dalla Champions League: si vola verso quota 100 milioni di euro | Champions League

2025-03-12 10:19:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web:da: si100di.com Homeda: si100diAFP via Getty Images Gabriele Stragapede 43 minuti fa 11 L’elimina il Feyenoord (anche grazie al successo per 2-1 firmato da Thuram e Calhanoglu, dopo il momentaneo pareggio di Moder) e si qualifica ai quarti di finale di, dove affronterà il Bayern Monaco che ha superato il Bayer Leverkusen in una sfida tutta tedesca.