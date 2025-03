.com - Calcio Serie D / Kone pronto per la Fiorentina e il torneo di Viareggio

Il giocatore in prestito dalla Vigor Senigallia per due settimaneSENIGALLIA, 12 marzo 2025 – Mevaleè ufficialmente in prestito per due settimane alle giovanili della. L’11 marzo il giocatore della Vigor Senigallia (con cui ha un triennale), attaccante esterno classe 2007 prelevato in estate dal Trecastelli, ha raggiunto il Viola Park, l’affascinante e prestigioso centro sportivo fiorentino.Questa settimana Konè si allenerà tutti i giorni coi viola: fino giovedì con la formazione Primavera, venerdì, sabato e domenica con l’Under 18 della.Ovvero la squadra con cui Mevaleda lunedì prossimo 17 marzo parteciperà allaCup, la grande kermesse digiovanilegiocherà il suo primocon la maglia della, lo farà per una settimana intera (3 partite nel girone eliminatorio) prima di rientrare alla base rossoblù.