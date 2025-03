.com - Calcio / Risultati e marcatori 13° giornata campionato Allievi regionale e provinciale

Cinque turni alla conclusione e poi via alla fase play off a tre per l’assegnazione del titolo di campioneUnder 17VALLESINA, 12 marzo 2025 – Cinque turni alla conclusione della stagione regolare. Ad accedere alla fase finale a tre per l’assegnazione del titoloUnder 17al momento sono la Vigor Senigallia (girone A), il Moie Vallesina (B), l’Atletico Ascoli (C).Nelinvece Barbara Monserra (C), Ancona (D), Villa Musone (E) sembrano davvero imprendibili.La stagione regolare terminerà nel week end 5-6 aprile.REGIONALI U17 – GIRONE A13 – Urbino-Valfoglia 1-3 Bocci, Cangini, Cangini, Biagiotti, Vigor Senigallia-CSI Delfino Fano 1-0 Sartini, Biagio Nazzaro-Senigallia 2-3 Buono, Todaro, Contardi, Cappello, Rollo,Palombina Vecchia-Fossombrone 4-2 Bevilacqua, Bevilacqua, Sabbatini, Marini, Illuzzi, K Sport Montecchio-Villa San Martino 4-1 Bucci, Bucci, Pederbelli, Bracci, Lorenzo– Reti 13 – Carburi (Villa San Martino); reti 10– Illuzzi (Fossombrone), Bocci (Urbino); reti 9 – Lagrasta (K Sport Montecchio Gallo); reti 8 -Sartini (Vigor Senigallia, Del Monte (K Sport Montecchio Gallo), Bevilacqua (Palombina)Classifica – Vigor Senigallia 34; K Sport Montecchio Gallo 31; Villa San Martino, Fossombrone 23; Palombina 20; Biagio Nazzaro 18; Senigallia 17; Delfino Fano 10; Urbino 7; Valfoglia 3REGIONALI U17 – GIRONE B13 – Matelica-Maceratese 3-0 Tempestini, Bengomez, Vrioni, Giovane Ancona-Moie Vallesina 2-3 Palombarani, Cingolani, Salvoni, Lorenzetti, Forconi,Vigor Castelfidardo-Osimana 2-1 Principi, Romano, Affinito, Fabriano Cerreto-Recanatese 0-9 Memhedi, Paoloni, Paoloni, Giuliodori, Giuliodori, Maccaroni, Violini, Papini, Papini, Tolentino-Ponterosso 9-0 Arbusti, Arbusti, Arbusti, Nika, Cimarelli, Cimarelli, Fabi, Sbaraglia, StefoniGiosuè Lorenzetti, classe 2008– Reti 23 – Lorenzetti (Moie Vallesina); reti 12 – Memhedi (Recanatese); reti 9 – Carignani (Giovane Ancona), Catozzo (Vigor Castelfidardo), Arbusti (Tolentino)Classifica – Moie Vallesina 31; Matelica 30; Tolentino 29; Vigor Castelfidardo 24; Recanatese 22; Giovane Ancona 21; Maceratese 19; Ponterosso 7; Osimana, Fabriano Cerreto 4REGIONALI U17 – GIRONE C13 – U.