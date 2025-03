Sport.quotidiano.net - Calcio, in prima categoria il serricciolo non sembra avere le forze per tirarsi fuori da una situazione complicata. Paolini: "Squadra senza carattere, serve una reazione o si rischia la retrocessione diretta»

Sconfitta tanto inaspettata quanto inspiegabile per unche nonleper riuscire ada unaormai complicatissima. Il 3-0 con cui il fanalino di coda Unione Tempio Chiazzano ha chiuso il match la dice lunga sullo stato di salute dei gialloblù. I 21 punti in classifica sono un bottino magrissimo per una formazione costruita con ben altre ambizioni. Il Pieve Fosciana, prossimo avversario dei lunigianesi e attualmente invischiato nei playout, e il Cqs Pistoia, salvo momentaneamente invece per un soffio, distano 6 lunghezze. A sole 5 gare dal termine della stagione questo strapponon poter essere più ricucibile. "Anche se mi assumo tutte le colpe – afferma mister– è davvero difficile trovare le ragioni di una sconfitta del genere.