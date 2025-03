Ravennatoday.it - Calcio, cresce l'attesa per la finale di Coppa: Ravenna si gioca il primo obiettivo stagionale

Leggi su Ravennatoday.it

Sono ore di fibrillazione per il tifosi del, chiamata arsi ilgrande. Alle 15.30 di oggi, mercoledì 12 marzo, i giallorossi scendono in campo per la finalissima nazionale diItalia di serie D contro il Guidonia. Uno scontro in gara secca, che si.