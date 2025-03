Oasport.it - Calcio a 5, Salvo Samperi: “Siamo dove volevamo. Pronti a sfidare la Bielorussia”

Dopo aver vinto 11-1 e 1-5 contro Malta, in casa e in trasferta, l’Italia dela 5 è pronta nel mese di aprile a giocarsi il tutto per tutto nello scontro con laper arrivare agli Europei 2026 di futsal.Il ct, al sito della Divisionea 5, ha detto: “Abbiamo lavorato molto bene nel corso di questi giorni eesattamentevamo essere, cioè lì in testa al girone,a giocarci la partita decisiva con la, una gara da dentro o fuori che ci darà grandi stimoli”.Poi ha aggiunto: “Abbiamo affrontato un avversario che ha avuto una reazione rispetto alla sfida giocata a Reggio Emilia, ma l’importante per noi era vincere e l’abbiamo fatto con personalità. Avrei firmato, a inizio qualificazioni, per essere in questa situazione a due partite dalla fine: è stato fin qui un cammino molto positivo.