Ilrestodelcarlino.it - Calca, svenimenti, malori: il lato buio dei 100 giorni alla maturità

Pesaro, 12 marzo 2025 – “Una serata da dimenticare al Cocoricò, acti come sardine, senza nemmeno lo spazio per muoversi e bre”. Lo denunciano diversi studenti, che nell’iconico locale di Riccione lunedì sera hanno festeggiato i cento, provenienti dagli istituti scolastici di Fossombrone, Urbino, Fano e Pesaro. Non sono mancati i, a causa di qualche eccesso nel bere, ma anche per una “esagerataall’interno del locale”. La tradizionale kermesse a Riccione ha convolto non solo gli studenti del Pesarese, circa 2mila, ma anche quelli provenienti da altre regioni vicine. Un numero considerevole, che appare evi dente anche osservando i video e le foto che i ragazzi hanno condiviso in rete. La discoteca, che dichiara una capienza massima di 3600 persone, stando a quanto riferito dai ragazzi sarebbe stata talmente affollata che era difficile persino raggiungere la pista.