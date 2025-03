Juventusnews24.com - Cagliari Juve Primavera 2-0 LIVE: padroni di casa in superiorità numerica ed in pieno controllo

di Enrico Pecci: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia 2024/25La, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina, affronta ilnella gara valevole per la semifinale della Coppa Italia di categoria.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA2-0: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio – È cominciata.1? Subito– Bolzan ci prova dopo pochi secondi dopo un suggerimento in verticale di Liteta. Tiro centrale deviato in calcio d’angolo.5? Fase di studio – Ritmi ancora bassi dopo l’occasione iniziale del. Le due squadre sono ancora in fase di studio.8? Ci prova Vinciguerra – Rimpallo favorevole al calciatore rossoblù che prova la conclusione da posizione centrale.