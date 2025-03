Cacciato anche lui Uomini e Donne fatti gravi sul protagonista | Maria De Filippi sceglie la tolleranza zero

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nuovo colpo di scena a, dalla anticipazione emerge cheDeabbia usato la mano pesante con un altroe lo avrebbe invitato ad andarsene. Già nei giorni scorsi si era parlato molto di un altro addio, quello di Giulia Vacca. “Non mi hanno più chiamata, per il momento non sono più nel programma”, ha dichiarato la dama Vacca in un’intervista che ha concesso a Lorenzo Pugnaloni.>>“Gli altri non hanno visto”. Grande Fratello, Giglio beccato così in cucina: pubblico disgustatoGiulia era rientrata nel cast poche settimane fa ma, dopo una breve frequentazione con Giovanni, non è stata riconfermata dalla redazione. E pare non sarà riconfermato neppure uno dei cavalieri più in vista di questa stagione.il cavaliere Orlando: è fidanzatoParliamo di Orlando, il corteggiatore di Gemma con la quale ha avuto un’accesa discussione: la dama torinese è apparsa su tutte le furie, al punto da mandare a quel paese il cavaliere e alla fine ha scelto di eliminarlo.