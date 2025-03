Thesocialpost.it - Cacciari ospite di Giletti: “Covid e Ucraina, hanno deciso che siamo in guerra. C’è la verità di Stato”

Massimosenza freni durante l’ultima puntata de Lodelle cose. Il filosofo è collegato in diretta per rispondere alle domande di Massimo. Il conduttore ad un certo punto gli chiede senza mezze misure “perché deve esserci unadi?”. E la risposta disorprende tutti.Leggi anche: Prodi vuole l’esercito europeo, la risposta di Marco Rizzo: “Fatelo giocare a soldatini in una Rsa”La domanda di“Io mi ricordo bene perché ci sono passato, perché sonosia inche a Mosca a fare una diretta di quattro ore. – introduce così la sua domanda Massimo– E sonotacciato di tutto. Allora le faccio una domanda: perché deve esserci unadi, sempre assoluta? Perché chi ha un pensiero diverso deve essere colpito? Perché ci deve essere un Minculpop della?”.