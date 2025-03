C-MOVIE Film Festival | dal 13 al 15 marzo 2025 a Rimini la II edizione

Leggi su Cinefilos.it

C-: dal 13 al 15la IILa secondadi C-, manifestazione organizzata da Kitchencon la direzione artistica della regista e distributrice Emanuela Piovano, apre le porte al pubblico nel cuore didal 13 al 15, con un ricco programma pieno di incontri, proiezioni, e momenti di dibattito. C-ha esordito come una rassegna interamente dedicata al femminile, con la volontà di offrire spunti di riflessione attraverso il cinema. Anche quest’anno l’evento intende esplorare la contemporaneità, partendo da tre concetti fondamentali che ne definiscono il nome: Cinema, Corpi, Convivenze. Nelle tre giornate di appuntamenti a, la Cineteca e il Cinema Fulgor ospiteranno anteprime, incontri, testimonianze e dibattiti, per riflettere su alcuni temi cardine della nostra contemporaneità.