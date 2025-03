Internews24.com - Buongiorno lancia il suo Napoli: «Un gruppo cazzuto, non molliamo mai. Inter e Atalanta forti ma noi non piace guardare gli altri!»

di RedazioneIl difensore del, Alessandro, ha parlato dell’obiettivo scudetto e della lotta al vertice convistato da Il Mattino, il difensore del, Alessandro, ha fatto il punto sull’obiettivo stagionale dei partenopei, in piena lotta scudetto con.L’OBIETTIVO DEL– «Una partita alla volta stiamo mettendo una voglia incredibile, vogliamo rendere i tifosi orgogliosi di noi fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata».SU– «Due squadre moltoma a noi nongli, ci siamo solo noi».SULLA PROSSIMA PARTITA CONTRO IL VENEZIA – «Le 12.30 sono un orario ostico, sarà gara dura ma siamo pronti: dovremo arrivare concentrati come sempre».SU CONTE – «La prima volta ci siamo incrociati per caso lo scorso giugno, era il giorno del mio compleanno.