Buongiorno | Il mio idolo è un ex Napoli Dopo Lukaku altri due attaccanti sono tosti da affrontare

Leggi su Spazionapoli.it

Alessandroe una vecchia gloria della SSC: il difensore del club azzurro svela il suonella lunga intervista rilasciata a Il Mattino.Lo Scudetto è possibile: ilvuole lottare da qui alla fine del campionato di Serie A. Non ha dubbi il difensore Alessandro, che ha affidato a Il Mattino tutti i suoi pensieri legati a questi primi mesi all’ombra del Vesuvio. Un legame che è divenuto subito speciale tra il calciatore e la città, così come spiegato dallo stesso ex Torino nel corso dell’intervista in questione (clicca qui per leggere le dichiarazioni a tal riguardo).Il centrale, però, ha avuto modo di approfondire anche alcune questioni personale, legate al campo e non solo. In particolare, il numero 4 azzurro ha parlato dei suoi idoli d’infanzia e di chi lo ha ispirato a divenire quello che oggi è uno dei difensori più importanti del campionato di Serie A.