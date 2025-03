Notizie.com - Buco enorme, quanto dovrà rimetterci Chiara Ferragni per le sue aziende: cifre blu

La crisi finanziaria del marchionon si deve solo al Pandoro Gate: ilnelleè assai profondo.Un business rischioso, quello delle influencer. Un giorno piaci a tutti e fai incetta di like. E il giorno appresso tutti ti considerano “passata”, cosa vecchia. Rispetto ad altre colleghe,aveva tuttavia provato a fare le cose in grande, seguendo una strategia che ha fatto scuola. Grazie alla sua straordinaria visibilità sul web, la trentasettenne di Cremona è riuscita a capitalizzare al massimo il lavoro su blog e social per mettere su un impero imprenditoriale di incomparabile successo.per le sueblu (Foto: Ansa) – notizie.comTutto questo grazie a una marcia trionfale nel dominio volatile del virtuale, partita nel 2009, quandoaprì con l’ex fidanzato il primo blog The Blond Salad.