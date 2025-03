Brunori Sas sold out a Firenze | Mandela Forum tutto esaurito

Leggi su Corrieretoscano.it

Sasout aper il tour del cantautore musicista domenica 16 marzo.Grande attesa aper il concerto di Dario, reduce dal terzo posto al Festival di Sanremo con ‘L’albero delle noci’ , con tanto di premio Bardotti per il miglior testo.Un concerto che si svolge in concomitanza con la partita Fiorentina-Juventus nel vicino Stadio Artemio Franchi. Vista l’alta affluenza di pubblico prevista, predisposto un piano speciale di collegamenti da e per l’area di Campo di Marte e altre iniziative.via social: “L’albero delle noci è frutto di due anni di sottrazioni.ciò che appariva superfluo, o già detto, è stato messo da parte, per dare spazio e peso agli episodi più sentiti, più ispirati, in qualche misura più urgenti e necessari.