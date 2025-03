Ilnapolista.it - Bruno Conti: «Alla Roma Herrera mi aveva scartato. Ero un dribblomane, facevo i tornei dei bar»

Leggi su Ilnapolista.it

racconta della sua infanzia povera in Viana a Nettuno al Messaggero e di come è arrivato a fare il calciatore«Ma c’erano calore e amore. I tre maschi dormivano in un letto, la casa non era grande. C’erano problemi,mo poco ma ce lo facevamo bastare. Giocavamo, c’era casino, mia madre mi rincorreva con la cucchiarella e quando papà tornava a casa la sera gli veniva presentato il conto. Un’infanzia comunque felice ».Ha dovuto pure lavorare. «Nel negozio di casalinghi di mia zia Maria, portavo le bombole in bicicletta e le montavo negli appartamenti. A volte nemmeno la mancia, e quelle cinque-dieci lire facevano pure comodo. Quando sono diventato famoso, ”Ah bello, Brù, ti ricordi quando ci portavi le bombole a casa?” “E come, non mi ricordo? Ricordo pure che non mi davi nemmeno ‘na mancetta».