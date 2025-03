Iltempo.it - Brindo all'uomo mite in cella da innocente

Leggi su Iltempo.it

Mi ha sconvolto la notizia di un nuovo indagato nel caso Garlasco. Non perché conosca il soggetto in questione o abbia una mia tesi sul suo coinvolgimento nel caso (nutro un certo scetticismo nei risvegli repentini della giustizia e lascio che l'indagine faccia il suo corso). Ma perché ero ormai rassegnato. Ed è il primo spiraglio che intravedo in un processo durato 18 anni in cui la giustizia si è accanita a più riprese su un povero(Alberto Stasi) togliendogli tutto quel che aveva. Gli anni più belli. La fiducia. La speranza. Se penso a Stasi mi commuovo. È un amico. Unperbene. Un professionista serio. La prima volta che lo vidi mi colpì la sua timidezza. Dichiarava con convinzione la sua innocenza ma pareva che nessuno fosse disposto ad ascoltarlo a parte il sottoscritto.