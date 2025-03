Oasport.it - Brignone e Goggia si giocheranno la Coppa del Mondo di discesa alle finali. Le combinazioni e il terzo incomodo Huetter

Dopo la cancellazione dellalibera femminile di La Thuile, in questa specialità resta in calendario una sola gara alla conclusione della stagione delladel2024-2025 di sci alpino, ovvero quella delledi Sun Vy.Con 100 punti a disposizione per la classifica di specialità restano aritmeticamente in corsa tre atlete, ovvero Federica, prima a quota 384, l’austriaca Cornelia, seconda con 368, e Sofia, terza a quota 350.Federicaè certa di vincere ladi specialità in caso di vittoria nell’ultima gara, ma potrebbe farlo anche non andando a punti, mentre Sofiadipenderà dai risultati delle sue avversarie (o della solain caso di vittoria), ma deve comunque chiudere tra le prime sette per avere speranze.Cosa deve fare Federicaper vincere ladelgenerale a La Thuile: l’impresa si complicaFEDERICAVINCE LADISE.