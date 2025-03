Ilgiorno.it - Brescia, l’omicidio di Jessica Mantovani senza un colpevole. La svolta dopo 6 anni: quegli abiti sporchi di sangue e una confessione. “Si continui a indagare”

, 12 marzo 2025 – C'è un terzo indagato per l'omicidio di, la 37enne di Villanuova sul Clisi che nel giugno 2019 fu pestata e gettata nel canale di scolo della centrale idrolettrica di Prevalle. E non c'è più traccia di lui, perché è irreperibile. È quanto è emerso oggi in aula durante la discussione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta bis da parte dei legali del padre della vittima, Giov. L'indagato, la cui posizione però rischia di venire archiviata, è un cittadino originario dell'Albania che negli ultimisi era trasferito con la moglie dalla provincia diin Germania. E che ora non si trova. Parole sospette La seconda inchiesta nel quale è coinvolto era scaturita dalla clamorosa confidenza ricevuta nel 2023 da una donna da parte di una vicina – la moglie dell'indagato, ndr – la quale le avrebbe riferito che la sera dell'omicidio il marito era rincasato a notte fonda con glicompletamenti bagnati edi