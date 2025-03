Ilgiorno.it - Brescia, la mancata bonifica della Caffaro attesa da vent’anni scatena la rabbia degli ambientalisti: “Vogliamo giustizia in nome del popolo inquinato”

, 12 marzo 2025 – "Vent'anni di stallo" per ladi(dopo l'istituzione del Sito di interesse nazionale nel 2003, ndr) l'azienda che hail territorio dall'inizio del 1930 al 1984 nella produzione di vari composti derivati dal cloro e che hanno sversato policlorobifenili nei terreni e nelle acque. Finalmente avviato il progetto di/messa in sicurezza del sito industriale, "attualmente risultanoti appena l'1,9% dei 262 ettari di suolo (le aree pubbliche) e lo 0% dei 2.109 ettari di acque sotterranee". Il punto è stato fatto stamane nella quinta tappacampagna nazionale promossa da diverse associazionine come Acli, Agesci, Arci, Azione Cattolica, Legambiente e Libera. “Ecosubito: indel".