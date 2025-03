Juventusnews24.com - Brambilla festeggia: «Una vittoria importante, siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Restiamo attaccati alla zona playoff»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24dopo ladella Juventus Next Gen contro il Sorrento: tutte le dichiarazioni del mister bianconeroMisterha commentato ladella Juventus Next Gen contro il Sorrento, ottenuta nei minuti finali con il rigore di Adzic che ha regalato tre punti ai bianconeri.PAROLE – «Una, arrivata nonostante non abbiamo fatto di certo la nostra miglior prestazione: nelle ultime quattro gare avevamo raccolto soltanto due pareggi, ma avevamo fatto decisamente meglio. Oggi: questo rigore ci dà un successo che ci permette di restare, ora penseremopartita di Latina in cui dovremo fare bene, ma sono certo che unaconquistata in pieno recupero sarà una grande iniezione di fiducia»Leggi su Juventusnews24.