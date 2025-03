BPS approvato piano industriale 2025-2027 Our Way Forward utile netto al 2027 a €583 mln previsti €15 mld di dividendi

Ilgiornaleditalia.it - BPS, approvato piano industriale 2025-2027 "Our Way Forward", utile netto al 2027 a €583 mln, previsti €1,5 mld di dividendi

Ilconferma il posizionamento di BPS come realtà indipendente, agile ed efficiente che traduce il radicamento nei territori e la vicinanza alla clientela in valore duraturo per tutti gli stakeholder Banca Popolare di Sondrio svela ilaldenominato "Our Way