361magazine.com - Bourjois rivoluziona il glow: arriva Healthy Mix Glow Tint Essence

junkies, attenzione! Questa skineffetto pelle nuda è il must-have della stagione. Leggera come una seconda pelle e radiosa come una skincare: la base perfetta per l’estate esiste!Il make-up naturale è il segreto per un aspetto fresco e giovane, soprattutto in estate, quando la pelle ha bisogno di leggerezza e luminosità senza compromessi.Trovare la base perfetta per la bella stagione significa scegliere un prodotto che uniformi l’incarnato senza appesantirlo, donando un effettonaturale e una sensazione di comfort per tutto il giorno.alza l’asticella delcon la nuovaMix, una skinche unisce make-up e skincare grazie a una formula arricchita con vitamine E e B5, antiossidanti e bio-peptidi estratti dal mirtillo rosso. Il risultato? Un incarnato uniforme, radioso e fresco.