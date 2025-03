Ilgiorno.it - Botta e risposta tra i legali di Stasi e dei Poggi. “Alberto ha fiducia nella giustizia”. “Per 40 giudici è colpevole”

Leggi su Ilgiorno.it

Garlasco (Pavia), 12 marzo 2025 -a distanza tra i difensori die idella famiglia di Chiaradopo la riapertura del caso e le indagini a Pavia su Andrea Sempio., oggi 41enne, è stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata a Garlasco avvenuto il il 13 agosto 2007 ma ormai ha praticamente espiato quasi tutta la pena e presto tornerà in libertà. Da sinistra, Andrea Sempio, ChiaraLa legale diha "che sia fatta piena luce,verità esoprattutto per Chiara". Lo ha spiegato uno dei suoi, l'avvocata Giada Bocellari, che stamani ha parlato brevemente. "è molto razionale - ha aggiunto la legale - ormai ha praticamente scontato la sua pena ed è fiducioso, però, che sia fatta, perché lui si è sempre dichiarato estraneo".