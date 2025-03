Amica.it - Botox sì, ma per i capelli: a cosa serve?

Leggi su Amica.it

L’hairè un trattamento perche mira a riparare le chiome danneggiate e a migliorare la loro struttura. Niente a che vedere con la tossina botulinica iniettabile, da cui prende solo il nome.Ilperè un trattamento a base di proteine, amminoacidi e vitamine (pantenolo, B6 e D) che agiscono per rendere la chioma più idratata, lucente e sana. L’obiettivo è riparare i danni causati dall’abuso di piastra, colorazioni e decolorazioni. Inoltre consente di eliminare l’effetto crespo, donando corpo e volume aisottili. Ma non solo poiché ilaiè ottimo pure per chi soffre di problemi legati aigrassi e all’eccesso di sebo, donando un effetto purificante. Nel video di Amica.it, si scoprono altre info come il costo e la durata del trattamento.