Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: Milano e Francoforte guidano, euro in rafforzamento

Lesono in recupero in scia ai futures americani. In attesa del dato sull'inflazione americana sui mercati hanno riportato un po' di sereno le parole di Donald Trump che non vede una recessione in arrivo e il sì dell'Ucraina alla proposta degli Stati Uniti di una tregua di 30 giorni con la Russia.guadagna l'1,57%, sostenuta da Prysmian (+4,36%), Buzzi (+3,88%), Unicredit (+3%) e Popolare di Sondrio (+2,87%), quest'ultima per i ricchi dividendi previsti dal piano. Vendite invece sui titoli difensivi, come Snam (-0,78%) e Italgas (-0,81%), e prese di profitto su Leonardo (-3,54%). A(+1,76%) corre invece Rheinmetall (+6,2%) dopo i risultati e le previsioni mentre Porsche scivola del 5,4% per il taglio del target di medio termine del margine di utile operativo a causa del mercato cinese e dei maggiori investimenti.