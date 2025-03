Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: Francoforte e Piazza Affari guidano il trend positivo

Si confermano brillanti le principalinonostante l'andamento contrastato degli indici Usa. La migliore è(+1,7%) seguita da(+1,4%), Parigi (+0,7%) e Londra (+0,4%), mentre Madrid (-0,6%) si muove in controtendenza. Debole il Dow Jomes (-0,3%), ininvece il Nasdaq (+1,3%). In calo l'inflazione Usa mentre ala presidente della Bce Christine Lagarde ha parlato di "livello di incertezza economica e geopolitica eccezionalmente alto", assicurando che l'Eurotower "farà sempre tutto ciò che è necessario per per assicurare la stabilità dei prezzi". Attese le scorte settimanali di greggio secondo l'Eia, seguite dall'indice Pcsi sulla fiducia dei consumatori e il bilancio federale Usa. In calo a 110,7 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,1 punti al 3,99% e quello tedesco di 0,9 punti al 2,88%.