Borja Mayoral | vestire il rosso sarebbe un sogno si spera che arrivi presto

2025-03-12 16:12:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione:BOrja è apparso questo mezzogiorno nella sala stampa del Colosseo. L’attaccante blu si è ripreso dal suo infortunio e ha accumulato minuti con i numeri che lo collocano tra i migliori della concorrenza in termini di efficacia. Quello a Parla ha recensito l’attuale blu, la vittoria contro l’Atlético o Le tue possibilità di giocare con la selezione.Centenario: “Felice di aggiungere un centinaio di giochi, momenti molto belli con il blu, come diciamo. Momenti difficili, imparare. Una bella esperienza. “Festa dopo aver vinto l’Atlético: “C’era tutto, non ricordo alcuni dettagli, ma eravamo tutti, era una festa, non era per meno.”Stato fisico dopo l’infortunio: “Ho giocato due novanta minuti, ho aggiunto abbastanza minuti, ho dei buoni sentimenti.