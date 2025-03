Latinatoday.it - Borgo Grappa, ecco gli interventi di riqualificazione

L’ex consorzio agrario che si trasformerà in centro di accoglienza per anziani; i marciapiedi da allungare; il monumento ai Caduti da riparare; la cartellonistica stradale da mantenere; l’edilizia residenziale pubblica del piano di zona 167 di “Casal dei pini” da far partire; il centro sociale da.