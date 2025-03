Tvplay.it - Boom Roma, arriva la conferma ufficiale: Ranieri approva per 10 milioni

Le indiscrezioni si sono susseguite per diverso tempo, poi è giunta la: lo stesso Claudiohato l’affare dellada 10di euro.Il calciomercato è fatto di tante indiscrezioni e molte di queste gonfiano trattative ferme a discorsi e sondaggi disparati. In altri casi invece i rumor corrispondono a verità e queste si scoprono tempo dopo, quando i protagonisti stessi escono allo scoperto. È capitato anche alla, la quale conta e conterà anche in futuro sul parere nelle varie negoziazioni di Claudio, che passerà dalla panchina al ruolo di consulente senior per il club della Capitale a cominciare dal prossimo anno.laper 10(LaPresse) – tvplay In occasione di un’intervista concessa a ‘Sport Bild’, il difensore hawaiano Noahkai Banks hato di essere stato vicino al trasferimento alla, durante l’ultima recente finestra di trasferimenti.