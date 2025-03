Spazionapoli.it - Boom Napoli, la notizia è una gioia: è tutto ufficiale

Leggi su Spazionapoli.it

Grandeper ilma sopratper uno dei suoi calciatori, la decisioneentusiasma i tifosi azzurri.Capita sempre più spesso che arrivino delle notizie più che positive per ile per i suoi calciatori, l’annata che stiamo vivendo sarà ricordata -comunque dovesse andare- in maniera positiva. Era molto difficile non lasciare un buon segnale dopo le catastrofi dell’anno scorso.Si parla ora però di Primavera e non della prima squadra del, Primavera che sta facendo un lavoro eccezionale ed è attualmente al secondo posto. I frutti li stanno notando anche all’estero, zona Serbia questa volta.Popovic convocato dall’under 19, cheper luiMatija Popovic è tra i calciatori piu talentuosi diil campionato Primavera 2. Il serbo ha totalizzato 7 reti nell’attuale stagione.