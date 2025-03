Thesocialpost.it - Bonus Sicurezza 2025 per rendere più sicure la tua casa: come ottenerlo e cosa puoi comprare

Non tutti ne sono a conoscenza, ma tra le tante e utili agevolazioni statali vi è anche il, ancora valido nel. Si tratta,dice il nome stesso, di un'agevolazione fiscale che consente di detrarre il 36% delle spese sostenute per interventi volti a migliorare ladelle abitazioni e degli immobili strumentali, fino a un massimo di 48.000 euro per unità immobiliare. Questopermette quindi di sostituire gli infissi, ad esempio, oppure,nella maggior parte dei casi, di installare una porta blindata, beneficiando quindi della detrazione fiscale per l'acquisto e l'installazione. Masi fa a usufruire del?