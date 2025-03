Notizie.com - Bonus elettrodomestici riformulato, tutte le novità: come ottenerlo

Arrivanoper quanto riguarda il, che viene. Ma cosa cambia per il consumatore? Eccoriceverlo., cosa cambia per il consumatore? Ecco(Notizie.com)Tra la lunga lista degli aiuti disposti dal Governo c’è anche quello per l’acquisto di grandi, nato per cercare di portare al rinnovamento energetico. Il provvedimento attuativo era previsto per la fine di febbraio, ma si è resa necessaria una correzione per tutelare i prodotti realizzati all’interno degli stabilimenti italiani. Promesso dalla legge di bilancio ha subito un arresto inatteso con alcune associazioni di produttori che sono state interpellate con l’obiettivo di andare a correggere la norma.La motivazione per questo slittamento è legato all’obiettivo di dare più spazio a chi produce in Italia, perché la norma cosìè stata pensata finirebbe solo per avvantaggiare produzioni non nostrane, dando soprattutto spazio a marchi asiatici.