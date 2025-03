Notizie.com - Bonus bollette, bisogna affrettarsi: è valido solo per tre mesi. Ecco come ottenerlo

Ildarà un sollievo momentaneo alle famiglie, ma non abbasserà i prezzi alle stelle dell’energia elettrica. Cosa accadrà nei prossimi: èper tre– notizie.comLa stima arriva da Nomisma Energia e lancia un vero e proprio allarme per le tasche delle famiglie italiane. Nei prossimie per tutto il 2025, la crescita della spesa per leè destinata a salire del 10% rispetto al 2024. In termini pratici si tratta di 216 euro in più all’anno scorso, per un totale di circa 2.300 euro a utenza.Per una famiglia tipo, spiega ancora Nomisma, la spesa per la luce aumenterà del 25% e quella del gas del 4%. Questo è il motivo per le associazioni dei consumatori ritengono che ilapprovato nelle scorse settimane dall’esecutivo non servirà ad alleviare la spesa sulle spalle delle famiglie italiane.