Bonus bollette 2025, chi rischia di non riceverlo nonostante l'Isee basso

Nell’ultimo anno i prezzi delle materie prime sono aumentati e per tamponare questi incrementi il governo ha varato nuovisociali sulledi luce, acqua e gas, ovvero delle riduzioni di importo per famiglie e soggetti con redditi al di sotto di una determinata soglia. Nelilporterà a sconti per famiglie con un Isee fino a 25 mila euro, con una netta estensione dei beneficiari. Ma c’è chidi non. Le cose da sapere.Gli importi delLampadina (Getty Images).Ilsociale per disagio economico Arera è riconosciuto in automatico come sconto sulledi luce, acqua e gas per i nuclei familiari che hanno Isee fino a 9.530 euro. Per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico ilè riconosciuto fino a 20 mila euro di Isee.