Bonucci svela | Sì questo difensore dell’Inter mi assomiglia per caratteristiche tecniche

di Redazionenon usa giri di parole, ecco cosa ha detto l’exdella Juventus, vediamo chi è il giocatoreche lo ricorda Nell’intervista al sito Figc l’exdella Juventus Leonardoha parlato – tra i vari argomenti menzionati – anche della Nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti. A suo modo di vedere, spiega il giocatore, il centrale difensivoAlessandro Bastoni lo può richiamare per. Ecco un estratto:– «Tra i calciatori di questa Italia perquello che midi più è Bastoni, mentre come leadership Gigio Donnarumma, pur avendo un carattere diverso dal mio, rappresenta un punto di riferimento. Mi sembra si sia creata una buona alchimia tra la squadra e lo staff, un fattore fondamentale per ottenere risultati».