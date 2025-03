Juventusnews24.com - Bonucci chiarisce i motivi dei dissidi con Allegri: «Io sono un istintivo e il mister stava un periodo complicato». La rivelazione

di Redazione JuventusNews24, ex difensore della Juve,ilche lo hanno portato a litigare con MassimilianoIn un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore della Juve, Leonardosvela ideicon Massimiliano. Ecco le parole sull’ex allenatore bianconero.PAROLE – «momenti. Non si decidono, non si preparano. Sicuramente è stato anche frutto di tanto agonismo e tanta tensione che c’era.un, ilpassando unper vicissitudini familiari ed è successo. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte e ci siamo presi tutti le nostre responsabilità. Anche io, magari un po’ di più di quelle che meritavo. La mia carriera è sempre stata odio o amore e anche il rapporto conè stato così.