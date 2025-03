Ilrestodelcarlino.it - Bologna, va a scuola con un martelletto e lo spray anestetico

, 12 marzo 2025 – Al posto dei libri, nello zaino, aveva messo unfrangivetri come quelli che si trovano sugli autobus o nei treno per rompere i vetri nel caso di emergenza. Oltre a questo strumento, il minorenne, aveva anche una bomboletta di protossido di azoto, una sostanza che in ambiente sanitario viene usata come. Piuttosto curioso il fatto che ne fosse in possesso un ragazzino. L’atteggiamento anomalo tenuto dal giovanissimo in classe che continuava ad armeggiare nello zaino, ha insospettito gli insegnanti che, alla prima ispezione hanno scoperto ile lo. Sono state immediatamente avvertite le forze dell’ordine e nellasono arrivati i carabinieri della StazioneNavile i quali hanno denunciato (in stato di libertà) il ragazzo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di, per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.