Ilrestodelcarlino.it - Bologna, tradito dal look: dovrà scontare 10 anni

, 12 marco 2025-da unestremamente appariscente. Così un uomo di 34, di origine senegalese, disoccupato e senza fissa dimora, che era ricercato da dicembre 2023, non è sfuggito all’attenzione dei carabinieri. Il 34enne, fino a ieri, era riuscito a sfuggire alle forze di polizia che lo stavano cercando in tutta Italia per notificargli un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. A settembre 2024 era stato emesso un nuovo provvedimento a carico dell’uomo: 10di reclusione determinati dall’unificazione delle pene stabilite con le sentenze di condanna che aveva ricevuto per una serie di reati commessi negli ultimi: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio a un pubblico ufficiale, evasione, maltrattamenti contro familiari o conviventi, furto aggravato e danneggiamento.