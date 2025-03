Ilrestodelcarlino.it - Bologna, la casa per anziani Sant’Anna e Santa Caterina compie 150 anni

, 12 marzo 2025 – L’anno in corso segna un traguardo storico per la Fondazione, e indirettamente per la comunità bolognese, in quanto celebra 150di vita. Fondata nel 1875 è da oltre un secolo un riferimento per l’assistenza, l’accoglienza e la presa in carico delle persone anziane secondo un modello di assistenza bio-psico-sociale nella sede di via Pizzardi. La vita della Fondazione ha inizio il 15 ottobre del 1875, quando in seguito all’apertura del testamento della signora Claudia Brentazzoli, venne deciso di utilizzare il suo lascito per la costruzione di unadi accoglienza. La svolta epocale arriverà nel 1952 con la benedizione dei nuovi ambienti dellain via Pizzardi a opera del cardinale Giacomo Lercaro. Nel 1963 nasce Villae ciò rappresenterà un altro tassello decisivo per i progetti futuri.