Lanazione.it - Bollette in Toscana, ecco quanto ha speso una famiglia tipo nel 2024 tra luce e gas

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 12 marzo 2025 – In, nel, le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno, in media, 799 euro per la bolletta dellae 1.336 euro per quella del gas. Lo rivela un'analisi di Facile.it, che evidenzia come il totale medio annuo sia stato di 2.136 euro. Rispetto al 2023, a parità di consumi, la bolletta elettrica è stata più leggera del 5%, mentre quella del gas è aumentata del 4%. «Guardando all'andamento degli indici vediamo che già dal secondo semestre dello scorso anno i prezzi delle materie prime sono tornati a crescere e il 2025 è iniziato con valori allarmanti che, secondo le previsioni, potrebbero aumentare ulteriormente», spiegano gli esperti di Facile.it. «Per questo motivo, oggi più che mai, chi si trova nel mercato libero deve fare attenzione alla scelta del fornitore giusto, azione fondamentale per evitare di spendere più del dovuto».