Sport.quotidiano.net - Bocce In Serie B il Litorale si arrende al Trofarello. Gara condizionata dalla prematura morte di Mussi

Trasferta amara per ildi Marina che nelladi, valida per la 6ª giornata diB, girone 1,in volo, torna sconfitto per 14-8. I carraresi giocavano con il favore del pronostico, ma l’incontro è stato condizionato dal lutto che ha colpito la squadra con ladi Francesco, compagno di gioco, conosciuto, apprezzato e stimato nel mondo dellecompetitive. Nei primi quattro incontri tradizionali, solo la terna Cevasco-Gnecco-Basso Giorgio si impone per 5-11, mentre l’individualista Basso perde 11-2, come le due coppie Franco Dogliani-Maurizio Baracchini e Crovo-Lazzini si arrendono rispettivamente 8-5 e 9-8. Per risalire dal 6-2 sarebbe stata necessaria una forte scossa da parte della squadra, e questa in parte è avvenuta, con le vittorie di Cevasco (28/37 contro 20/39), mentre nei due tiri tecnici Franco Dogliani vince 16-22, mentre Daniele Basso (non ancora in buone condizioni atletiche) si23-12.